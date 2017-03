La route des Grands Crus fête ses 80 ans et Cédric Klapisch la sublime

Elle a été dessinée en 1937 et on fête cette année ses 80 ans. A cette occasion, Côte-d'Or Tourisme a organisé un lancement officiel, avec des animations et des rencontres autour de cette route des Grands Crus, avec notamment Cédric Klapisch qui viendra en Bourgogne présenter son nouveau film.

Ce lundi avait lieu le lancement des 80 ans de la route des Grands Crus ! Et oui, notre route des grands crus a été tracée en 1937 et a vu passer nombre de Bourguignons mais aussi de touristes venus de toute la France et même de l'étranger.

- Côte d'Or Tourisme

Un film entièrement tourné en Bourgogne

A cette occasion et parallèlement à cet événement, le film de Cédric Klapisch "Ce qui nous lie" a été présenté à la presse. Un film entièrement tourné en Bourgogne et plus particulièrement en Côte d'Or, sur les Côtes de Nuits et de Beaune.

Le film raconte l'histoire d'un frère qui revient au domaine viticole après une longue absence. Son père vient de mourir et il retrouve ses frères et sœurs sur place, avec lesquels il va faire du vin.

Le vin de Bourgogne et Klapisch, "une longue histoire"

La Bourgogne et Klapisch, c'est "une longue histoire", explique François Clair, qui s'occupe de la distribution du film pour Studiocanal. "Il doit son amour pour la Bourgogne et les vins bourguignons à son père, qui, selon ses dires, ne buvait que du Bourgogne, et grâce auquel il a découvert les vins des Climats de Bourgogne. Petit, son père l'emmenait, lui et ses deux sœurs, en Côte-d'Or, leur faire découvrir la Côte viticole, les vignerons de la région et leur faire goûter les grappes de raisin puis le vin".

La route des Vins © Radio France - Jean-Luc Barmaverain

Une histoire que Klapisch raconte dans son film, à travers la Bourgogne et les coteaux ensoleillés et verts l'été puis nus l'hiver.

Une "tournée bourguignonne" fin mars

Le cinéaste viendra d'ailleurs en Bourgogne les 23, 24 et 25 mars pour faire la promotion de son film là où il a été tourné, à Mâcon, Dijon et Beaune.