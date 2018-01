La station de ski de Prat Peyrot ouvre ses pistes de ski alpin ce samedi. Quatre pistes vertes, l'espace luge et les pistes école attendent les amateurs de glisse. Les professionnels sont ravis.

Prat Peyrot, Valleraugue, France

C'est avec une pointe de jalousie que les professionnels de la station de Prat Peyrot regardent les images de la neige tombée en Savoie ces derniers jours. Alors que des murs de neige de 4 à 7 mètres se sont formés en Savoie les pentes du Mont Aigoual elles restaient un peu vertes, heureusement les flocons ont fini par tomber !

⛰ Au sommet du Mont Aigoual (Alt. 1565m) il fait -2.7 °C #cevennes

📲 https://t.co/yjcqG7Re7Q

Image Webcam Bas des pistes de Prat Peyrot pic.twitter.com/WP6mqiku3S — Météo Alès Cévennes (@MeteoAles) January 12, 2018

Il n'est pas suffisamment de neige pour ouvrir tout le domaine de la station mais c'est déjà un bon début : quatre pistes vertes ouvrent ce samedi, l'espace luge également et les pentes école et si tout va bien, deux pistes de ski de fond seront ouvertes. Le restaurant snack sera lui aussi ouvert toute la journée.

Une ouverture en avance par rapport aux années précédentes

Si la neige était très attendue dans la région à Prat Peyrot elle n'est finalement arrivée pas si tardivement. L'an dernier la station n'avait ouvert ses pistes que fin janvier.

Ça fait plaisir d'ouvrir une petite partie du domaine en attendant de faire mieux. Là on est en avance sur le timing par rapport à l'an dernier - Chirstophe Guibal - directeur de la station

Depuis le début de la semaine, tout le monde s'active à Prat Peyrot. Il a fallu vérifier le fonctionnement de tous les remontes pentes , damer les pistes et organiser l'accueil des skieurs. Et à la station on croise maintenant les doigts pour qu'il neige à nouveau.

De nouvelles chutes de neige prévues dimanche

Météo France prévoit 40 centimètres pour dimanche, si ça se confirme d'autres pistes seront ouvertes dans la semaine. Mais prudence si vous vous rendez sur place, les conditions de circulation peuvent être délicates dimanche. Pensez vous équiper.