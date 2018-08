Le Mans, France

De fortes pluies, de la grêle et des rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h : la Sarthe a été placée ce mardi en vigilance orange aux orages par Météo France, comme notamment l'Orne, l'Eure-et-Loir et l'Indre-et-Loire. L'alerte couvre dix départements au total et s'étend de 15H à 21H ce mardi. La Ville du Mans annonce que les parcs et jardins seront fermés par précaution ce mardi après-midi.

Baisse des températures dès mercredi

Les températures annoncées ce mardi restent très élevées, 35° sont prévus cet après-midi au Mans. Une fois les pluies passées, la chaleur sera nettement moins forte en Sarthe, puisque Météo France prévoit 26° pour les maximales ce mercredi, une chute de plus de 10° par rapport aux températures relevées ces derniers jours dans le département.