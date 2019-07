La Savoie et la Haute-Savoie placées en vigilance orange aux orages

Météo France a placé six départements en vigilance orange aux orages. La Savoie et Haute-Savoie sont concernées par cette alerte, et restent également en vigilance orange à la canicule.

Des coups de tonnerre, du vent et de la pluie sont attendus en Pays de Savoie. Météo France a placé six départements en vigilance orange aux orages, dont la Savoie et la Haute-Savoie. L'épisode orageux devrait débuter vers 16 heures. Nos deux départements restent par ailleurs toujours en alerte orange à la canicule.

Plusieurs interventions des pompiers dans la nuit de dimanche à lundi

Un épisode orageux avait déjà touché la Savoie et la Haute-Savoie dans la nuit de samedi à dimanche. En Savoie, la foudre est tombée sur un chalet aux Belleville. La toiture a pris feu et le chalet a totalement brûlé. En Haute-Savoie, les pompiers sont intervenus à 23 reprises dans le secteur de Megève, le plus souvent pour des inondations de caves et de sous-sols.

Les pompiers ont aussi reçu des appels d'habitants qui s'inquiétaient d'étranges lumières rouges dans le ciel. Pas de panique, il s'agit de fusées lancées par les viticulteurs pour protéger leurs exploitations de la grêle.