PHOTOS | "La science n'est pas une opinion" : 300 manifestants à la marche pour les sciences à Strasbourg

Dans le cortège, étudiants, scientifiques, simples citoyens : près de 300 personnes ont participé à la marche pour les sciences à Strasbourg ce samedi, mouvement mondial visant à protéger les sciences de plus en plus contestées ou mises sur le même plan que des théories complotistes ou religieuses.

Ils étaient près de 300 manifestants à la marche pour les sciences à Strasbourg ce samedi, un événement soutenu par l'Université. En tout, 23 villes françaises ont participé à ce mouvement mondial déclenché aux USA : dans le viseur de ces marcheurs, effectivement, les propos du président des États-Unis Donald Trump qui a remis en cause le réchauffement climatique et qui compte se retirer des accords de Paris conclus lors de la COP21.

À LIRE EN + : La Marche pour les sciences, née aux États-Unis contre Trump, arrive en France

Dans le cortège, des scientifiques, des étudiants, des associations pro-Europe, dont Pulse of Europe, et de simples citoyens. Alain Beretz, ex-président de l'Université de Strasbourg et actuel directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche, était aux premières loges :

Il est nécessaire que les citoyens s'emparent des sciences car, nous, scientifiques, avons besoin d'eux. La science a engendré des évolutions formidables dans nos vies quotidiennes, de l'électricité aux vaccins, mais la chimie, la physique peuvent être dangereuses ou poser question comme le nucléaire, par exemple. Un dialogue est nécessaire pour décider de la société dans laquelle nous voulons vivre.

Cette marche sera suivie une semaine plus tard, le 29 avril, par la marche pour le climat.

À LIRE EN + : Climat : quelles conséquences pour l'UE si les USA abandonnent la lutte contre le réchauffement ?