La sécheresse est fatale pour certains arbres dans l'Yonne

Les conséquences sont plus ou moins sérieuses suivant les essences. Les résineux par exemple ont plus de soucis pour s'adapter et notamment les épicéas que la sécheresse fragilise. Une fragilité qui leur est fatale explique Nadia Barruche. Elle est chargée du département santé des forêts, un réseau en charge de leur surveillance sanitaire au sein du centre régional de la propriété forestière : "quand l'épicéa manque d'eau (sachant qu'il faut aux résineux en période estivale à peu près 250 millimètres d'eau et on en est loin) il y a un moment donné où il émet des signaux de détresse."

Des feuilles de chataigner brulées par la canicule © Radio France - Thierry Boulant

Des insectes redoutables

"Les arbres émettent des signaux de détresse parce qu’ils ont soif " poursuit Nadia Barruche. "Il y a des insectes spécifiques, les scolytes, qui sont programmés à ces signaux de détresse. A partir du moment où ils voient que les arbres ne se défendent pas et n'émettent pas beaucoup de résine, ils appellent leurs copains et organisent des attaques massives. Une fois que les feuilles rougissent et tombent c'est fichu, l'arbre est complétement colonisé." Les scolytes sont de petits insectes xylophages (c'est-à-dire qui se nourrissent de bois), dont la longueur varie entre 2 et 7 mm, de couleur noire ou brune.

Nadia Barruche © Radio France - Thierry Boulant

Comme si les feuilles étaient passées dans un séchoir

A la sortie de Merry-la-Vallée, on voit une colline apparente et des arbres dont les feuilles ont jauni : "on voit toute la colline en face" remarque Nadia Barruche "avec des teintes automnales qui au 20 aout ne sont pas normales et çà c'est typiquement la chaleur, c'est un peu comme si les feuilles étaient passées dans un séchoir."

Ce jaunissement prématuré n'est pas forcément inquiétant, d'autres stigmates le sont plus : "la couleur c'est effectivement l'effet canicule, la brulure. Après une feuille flétrie c'est autre chose. C'est un manque d'eau. L’effet sécheresse lui est un effet cumulatif à long terme."

L'épicéa n'a plus vraiment d'avenir dans l’Yonne

Les feuillus,comme le chêne par exemple, parviennent à aller chercher l'eau plus profondément. Les résineux ont beaucoup plus de mal et ces épisodes de sécheresse les fragilisent face à cet insecte redoutable qu'est le scolyte. Avec ces phénomènes, l'épicéa n'a plus vraiment d'avenir dans l’Yonne, c'est finalement la correction d'une erreur humaine, avoir voulu planter un arbre de moyenne montagne, chez nous, en plaine.