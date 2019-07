La sécheresse étend son empreinte dans la Vienne

Cela fait maintenant plus de trois semaines qu'il n'est quasiment pas tombé une goutte d'eau sur le département de la Vienne. Après les restrictions de prélèvements pour les agriculteurs, la préfecture s'intéresse maintenant aux particuliers et aux collectivités.

La préfète de la Vienne a signé ce midi un arrêté qui interdit à partir de lundi les arrosages de jardin ou le lavage de votre voiture. Interdit aussi le remplissage des piscines. Ces mesures, que la mairie de Poitiers avait déjà prises en début de semaine, concernent tout les habitants de la Vienne. Également interdit mais seulement de 9h à 19h l'arrosage des potagers.

Les collectivités elles aussi sont invitées à réduire l'usage de l'eau et de ne plus arroser les espaces verts ou passer au jet d'eau les voiries et les trottoirs.

Ces mesures s'ajoutent à celles déjà prises et limitant fortement voire interdisant totalement les prélèvements d'eau à usage agricole