La sécheresse menace dans l'Hérault : il n'a pas plu en plaine depuis le 1er février

Hérault, France

À Perpignan, l'hiver qu'on vient de vivre a été le moins arrosé depuis que la station de mesure de Météo France a été créée à l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes en 1925 (soit 94 années de mesures) : seulement 19,4 mm de pluie en trois mois, du 21 décembre 2018 au 19 mars 2019). Le record des hivers 1994-95 et 2011-12, qui était de 25 mm, est tombé. Dans l'Hérault, les records ne sont pas encore battus, mais la sécheresse menace aussi. Sur le littoral, il n'a pas plu depuis les 1er et 2 février.

Ainsi sur les trois derniers mois, on enregistre seulement 15 mm de pluie à Béziers (aéroport de Vias), c'est la deuxième valeur la plus basse, le record étant de 4 mm durant l'hiver 2011-12. À Pézenas, on a relevé 21 mm de pluie cette année, c'est aussi la deuxième valeur la plus basse en 26 années de mesures, le record restant les 3 mm de l'hiver 2011-12. Enfin à Montpellier-aéroport, le cumul est de 36 mm cette année (cinquième valeur la plus basse en 73 années de mesures), le record restant les 6 mm de l'hiver 2011-12. La dernière averse significative remonte au 2 février, il était tombé 12 mm.

Et Météo France n'annonce aucune précipitation dans les jours qui viennent : mars 2019 pourrait être l'un des mois les plus secs jamais enregistrés.