La sécheresse oblige la Préfecture d'Indre-et-Loire à étendre les interdictions d'arrosage

Indre-et-Loire - France

Après 43 jours consécutifs sans pluie, l'Indre-et-Loire reste parmi les départements les plus touchés par la sécheresse. Conséquence : la préfecture annonce de nouvelles restrictions qui entreront en vigueur lundi prochain, le 29 juillet :

Les communes et les particuliers n'ont plus le droit d'arroser les pelouses ou espaces verts entre 8H et 20H (auparavant, c'était entre 10H et 20H). Les golfs et les terrains de sports sont maintenant concernés par cette interdiction.

Par ailleurs, le Lathan est venu s'ajouter à la longue liste des cours d'eau dans lesquels les prélèvements d'eau sont interdits.