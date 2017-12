Vaucluse, France

C'est du jamais-vu depuis 40 ans en Vaucluse. Le déficit pluviométrique atteint le record de 300 mm en moyenne sur le département. Jamais, depuis que des instruments de mesure ont été installés chez nous, un tel différentiel n'avait été enregistré. Le préfet vient d'ailleurs de prolonger les mesures de restrictions et d'interdiction jusqu'à la fin de l'année.

Une trentaine de communes concernées

Une situation exceptionnelle qui a une conséquence sur les sols. Ils bougent. Notamment en zone argileuse (la zone à l'est de Carpentras, au sud de Vaison-la-Romaine et au nord du Parc naturel du Luberon).

Une trentaine de communes du département devrait - comme l'an dernier - faire une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. Un statut qui avait été accordé par l'État l'an dernier et qui permet aux particuliers de saisir leurs assurances (dans un délai de 10 jours environ) pour faire intervenir un expert et enclencher un remboursement des travaux à effectuer.

Mormoiron : village aux pieds d'argile

Le problème est récurrent dans certaines zones. La commune de Mormoiron a déjà été reconnue sinistrée quatre fois ces dix dernières années.

Les fissures s'agrandissent.

Certaines maisons ont été entièrement détruites et reconstruites. D'autres propriétaires attendent toujours que leurs assurances statuent sur leur dossier. "Si dans six mois on a une réponse, on sera bien content, en attendant, les fissures continuent de s'agrandir" explique Gérard Monte. Trois experts sont déjà passés constater les dégâts, le dernier en novembre.

"On se demande si on ne va pas arriver à un point de non-retour avec des conséquences plus graves" Copier

Par endroits sur la commune, le sol a bougé d'une quinzaine de centimètres en quelques années ! Certaines maisons donnent l'impression d'avoir été touchées par un tremblement de terre.

150 000 euros de travaux pour un pan de mur

L'église et la mairie sont également concernées par le problème. Un ancien rempart de la ville qui menaçait de s'effondrer sur des jardins est en train d'être consolidé par une entreprise spécialisée. La commune débourse 150 000 euros pour les travaux. Mormoiron est une victime collatérale et consciente du changement climatique qui provoque la multiplication et l'intensification de ces phénomènes de sécheresse.

à lire La sécheresse toujours là en Vaucluse malgré les quelques pluies de ces derniers jours

La commune de Mormoiron reconstruit un ancien rempart qui menace de s'effondrer © Radio France - Thomas Biet