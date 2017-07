La sécheresse provoque l'inquiétude des agriculteurs de la Loire

Le Gier placé en alerte sécheresse, le reste de la Loire maintenu en vigilance : les températures élevées de ces dernières semaines et le manque de pluie provoquent déjà des conséquences chez les agriculteurs du département.

Le Gier est placé par la préfecture de la Loire en alerte sécheresse, tandis que le reste du département, et tout le nord de la Haute-Loire, sont maintenus en vigilance. Il s'agit de la conséquence des températures élevées ces dernières semaines, et du manque de pluie. Cela signifie que des mesures sont prises pour limiter l'usage de l'eau dans la vallée du Gier : le lavage des voitures doit dorénavant se faire uniquement dans les stations, et plus à la maison, le remplissage des piscines est interdit, et il faut attendre le soir pour arroser son jardin.

1 mois de retard de croissance chez les agneaux

Les agriculteurs sont souvent les premiers impactés par la sécheresse. À la Terrasse-sur-Dorlay, dans le Pilat, Cyril Cote élève des agneaux avec ses parents : "Le problème, c'est que les agneaux ont trop chaud, ils ne mangent plus !". Conséquence, certains pèsent actuellement entre dix et douze kilos, contre 35 à 40 en temps normal. Autre souci, et non des moindres : les céréales. "On a moissonné nos 12 hectares de céréales avec deux semaines d'avance cette année, explique l'éleveur. Et les rendements sont assez faibles, il va falloir acheter". Sauf que la tonne de céréales peut parfois atteindre les 300 euros, et que sur l'exploitation de Cyril, il a besoin d'une centaine de tonnes par an.

Les agneaux ont trop chaud, ils passent leurs journées à l'ombre et ne s'alimentent pas assez. © Radio France - Julie Szmul

Le maïs est horrible en ce moment, il fait le poireau : il replie ses feuilles pour empêcher l'évaporation de l'eau - Jacques, agriculteur

Jacques Bonnard est d'accord avec ce constat : il produit du lait à la Terrasse-sur-Dorlay, et il ne sort plus ses vaches depuis plusieurs jours. "Il n'y a plus rien à manger, regardez autour de vous... Tout est jaune", se désespère le producteur. Ce jour-là, il vient d’ailleurs de relever 37 degrés sur le thermomètre à l'intérieur de son tracteur : "On fait avec, mais on aimerait que ça ne dure pas". Le spectre de la canicule de 2003 plane en effet sur son exploitation. "On commence à avoir l'habitude", sourit Jacques.

Jacques Bonnard produit du lait à la Terasse-sur-Dorlay. © Radio France - Julie Szmul

Un Condrieu 2017 gorgé de soleil

Un peu plus loin, à côté de Condrieu, Christophe Pichon gère un domaine viticole d'une dizaine d'hectares. La chaleur, c'est plutôt une bonne chose pour son activité : "La vigne est très résistante aux fortes températures. Elle a des racines qui descendent très loin dans le sol, pour aller chercher l'eau. Et puis on sait que de la chaleur et du soleil, ça laisse présager des millésimes très bons !". Autre avantage non négligeable pour le viticulteur : il travaille le plus souvent dans sa cave, cave dans laquelle il fait... 19 degrés.

Le raison profite pleinement du soleil et des températures élevées. © Radio France - Julie Szmul