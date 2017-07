La sécheresse s'aggrave en Loire-Atlantique

De nouvelles mesures de restrictions d'eau viennent d'être prises en Loire-Atlantique. Les cours d'eau sont très bas et la sécheresse se voit aussi dans les champs. Nous avons fait le tour des agriculteurs pour savoir quels sont ceux qui sont les plus touchés.

Les prairies ressemblent à de vrais paillassons en Loire-Atlantique. Plus un brin d'herbe verte à se mettre sous la dent pour les vaches et c'est donc aux éleveurs que la sécheresse pose le plus de problèmes. Certains ne sortent plus leurs bêtes depuis début juin. Elles sont nourries avec les stocks d'herbe qui doivent servir jusqu'à l'hiver prochain, des stocks qui, en plus, ne sont pas énormes puisque, déjà l'hiver dernier, il avait très peu plu. Peu d herbe en stock, on pioche déjà dedans : ça va être très difficile pour tenir jusqu'au printemps prochain.

Mauvais pour l'élevage, mais bon pour la vigne

Pour tous les autres secteurs, la chaleur et la sécheresse posent beaucoup moins de problèmes. Dans le vignoble, temps sec ça veut dire pas de maladie. Même chose pour les arbres fruitiers.

Pour tout ce qui est céréales, idem. Tout le sud-Loire a déjà moissonné. Les agriculteurs annoncent une bonne année. Pas exceptionnelle non plus, à cause d'un coup de chaud tombé au mauvais moment en juin.

De nouvelles restrictions d'eau

En revanche, la situation s'aggrave pour nos cours d'eau, avec de nouvelles restrictions. Les pompages sont désormais interdits dans le tout le bassin de la Vilaine, au nord de la Loire-Atlantique. C'était déjà le cas pour l'est, le sud et le sud-ouest du département.