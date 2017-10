La sécheresse s'est aggravée en septembre en Drôme et en Ardèche

Malgré la pluie tombée ce samedi, la nature manque cruellement d'eau. Le mois de septembre est un des plus secs de ces trente dernières années.

La pluie tombée samedi n'est pas parvenu à enrayer le problème de la sécheresse. Il est tombé deux millimètres à Aubenas, huit à Saint-Barthélémy-de-Vals en Nord-Drôme. Autrement dit rien.

A Aubenas, un record est tombé

Il est tombé en Août et septembre à Aubenas 27 millimètres d'eau. Un record absolu depuis que Météo France enregistre les relevés pluviométriques, c'est-à-dire depuis au moins cinquante ans. Ailleurs pas de record absolu mais un manque de précipitations récurent. En septembre, il est tombé dans le Nord Drôme, une moyenne de vingt-cinq millimètres d'eau alors que la moyenne est de plus de 150. A Aubenas, il est tombé en septembre 22 millimètres de pluie contre 130 habituellement.

Une sécheresse qui dure

Mais si la situation est aussi difficile notamment pour les agriculteurs, c'est que le manque d'eau dure depuis le printemps. En Drôme et en Ardèche, les précipitations ont été déficitaires sur tous les mois de printemps à l'exception du mois de Mars. Depuis le printemps, il manque un peu voire beaucoup d'eau tous les mois.

La faute de l'anticyclone

Météo France explique que l'anticyclone est depuis plusieurs mois positionné sur le sud de la France et qu'il rejette les perturbations venues de l'Atlantique vers le Nord. Or ce sont elles qui apportent la pluie. L'avantage, c'est que nous sommes pour l'instant à l'abri des épisodes cévenols, l'inconvénient c'est qu'il ne pleut pas. Et Météo France n'annonce pas de pluie sérieuse dans les quinze jours qui viennent.

