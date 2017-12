Vaucluse, France

les pluies qui ont touché le Vaucluse depuis dimanche n'ont pas changé grand chose à la sécheresse qui touche le Vaucluse.

Le département reste placé en situation d'alerte. Début décembre le déficit était de 300 millimètres de pluie. Il est tombé ces derniers jours entre 10 et 15 millimètres en Vallée-du-Rhône, entre 15 et 40 millimètres en plaine et sur les coteaux et 50 millimètres en altitude, mais on reste en dessous des moyennes normales pour un mois de décembre.

Mais ces quelques pluies ont été très utiles pour les semis d'automnes " ça va permettre aux graines de pouvoir germer, ce qui n'est pas négligeable pour le CIRAME, le Centre Régional Agrométéo et Economique en Vaucluse.