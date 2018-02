Après la vague de froid glacial, il faut se préparer au verglas et à la neige ce jeudi 1er mars 2018. Les départements de l'Eure et de Seine-Maritime sont placés en vigilance orange neige et verglas, et en vigilance jaune vents violents.

Normandie, France

Ne soyez pas surpris si vous découvrez un peu de neige en ouvrant les fenêtres ce jeudi matin. Météo France a prévu entre 1 et 3 cm de neige en Seine Maritime et jusqu'à 5 cm dans le sud de l'Eure. La neige devrait tomber dès 3h du matin et ça pourrait durer jusqu'à 9h.

Gilles Lahournère de la station Météo France de Rouen précise : "Là où ça devrait tomber le plus c'est vers Conches et Verneuil-sur-Avre". Par ailleurs, après la neige, il faut attendre des pluies verglaçantes jusqu'en début d'après-midi.

⚠️❄️🌨️ Météo France a placé le département de l’#Eure en vigilance orange pour risque de chutes de neige et de pluies verglaçantes.

👉Le préfet de l’Eure appelle chacun à la plus grande prudence

▶️ https://t.co/nNY7j9aYNGpic.twitter.com/zIer9uaSb2 — Préfet de l'Eure (@Prefet27) February 28, 2018

Les préfectures de l'Eure et de Seine-Maritime appellent à la vigilance. D'autant plus que les températures seront négatives, comprises entre -5 et -3 degrés le matin et puis ça remontera jusqu'à 3 degrés l'après-midi.