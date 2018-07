Météo France a placé la Seine-Maritime et l'Eure en vigilance "orange" pour les orages à compter de 16h, ce vendredi 27 juillet, et jusqu’au milieu de la nuit du 28 juillet 2018. Le département demeure en vigilance "jaune" canicule.

Seine-Maritime, France

Météo France place les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime en vigilance "orange" pour un risque d’orages à compter de 16h, ce vendredi 27 juillet, et jusqu’au milieu de la nuit du 28 juillet 2018. Les alertes orage et canicule concernent plusieurs départements français ce vendredi.

Les orages pourront être violents, associés à de forts cumuls de pluie, pouvant atteindre en peu de temps 20 à 40 mm voire davantage localement. Des chutes de grêle sont également envisagées, associées à des rafales de vent qui pourraient atteindre 60 à 80 km/h, voire ponctuellement 100km/h.

Ne pas s'abriter sous les arbres

Les autorités appellent chacun à la plus grande prudence et vigilance. Elle recommande aux automobilistes et aux usagers, de respecter les consignes suivantes :

• A l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour mettre à l'abri les objets sensibles au vent.

• Ne vous abritez pas sous les arbres.

• Évitez les promenades en forêts.

• Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.

• Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins

Vigilance "jaune" pour la canicule

La Seine-Maritime demeure en vigilance "jaune" canicule. Au cours de l'après-midi, ce vendredi 27 juillet, les températures atteindront des valeurs comprises entre 31 et 34°C dans l'intérieur des terres.