Seine-Maritime, France

La Seine-Maritime et la Manche sont placées en vigilance orange "vents violents" par Météo France pour la soirée de mercredi jusqu'à 3 heures du matin. Le vent pourrait souffler entre 90 et 100 km/h dans l'intérieur et jusqu'à 110 km/h vers la Pointe de Caux et sur une frange côtière.

