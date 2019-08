La Sibérie ravagée par de gigantesques incendies qui menacent l'Arctique

De gigantesques incendies ravagent depuis des semaines les forêts de Sibérie. Trois millions d'hectares ont déjà brûlé selon les autorités. D'après les associations de défense de l'environnement, la suie et les cendres accélèrent la fonte des glaces de l'Arctique et celle du permafrost.

Le feu a déjà brûlé une surface équivalente à la taille de la Belgique. De gigantesques incendies ravagent depuis des semaines les forêts de Sibérie. Près de trois millions d'hectares selon les autorités, 12 millions d'après les associations de défense de l'environnement, sont partis en fumée.

Le 31 juillet, Vladimir Poutine a ordonné le déploiement de l'armée. Dix avions et dix hélicoptères bombardiers d'eau ont été envoyés dans le territoire de Krasnoïarsk, l'une des régions les plus touchées, où près de 800 pompiers sont actuellement à pied d'oeuvre.

Des villes entières recouvertes de fumée

La fumée de ces incendies, provoqués par des orages secs et une chaleur "anormale" de 30 degrés, a déjà envahi une centaine de localités dans les zones où ils sont concentrés, mais a aussi atteint les grandes villes des régions de l'Altaï (Sibérie occidentale) et de l'Oural comme Ekaterinbourg et Tchéliabinsk.

Selon l'agence russe de protection des consommateurs (Rospotrebnadzor), il n'y a pas de "risques majeurs" pour la santé mais l'état d'urgence a été déclenché dans l'ensemble de la région d'Irkoutsk et du territoire de Krasnoïarsk.

Les glaces de l'Arctique menacées

Réagissant à l'envoi de l'armée, un responsable de l'ONG Greenpeace Russia, Grigori Kouksine, a regretté une décision "assez tardive" qui ne devrait pas, selon lui, changer "fondamentalement" la situation. "Il aurait mieux valu éteindre ces feux à des étapes plus précoces, quand il était encore possible de le faire", a-t-il affirmé sur la radio Ekho Moskvy, ajoutant que l'arrivée de militaires risquait de désorganiser le travail des pompiers.

Les associations de défense de l'environnement redoutent que ces incendies, exceptionnels par leur ampleur, aient de graves conséquences sur l'environnement. Selon Greenpeace, la suie et les cendres accélèrent notamment la fonte des glaces de l'Arctique et celle du permafrost, cette couche gelée en permanence qui a tendance à se réduire cette année, libérant des gaz qui, eux-mêmes, renforcent le réchauffement climatique.