La situation des nappes phréatiques de la Creuse est très inquiétante

A cause des faibles précipitations de cet hiver, il y a très peu d'eau dans nos sous-sols, sur les trois-quart du département, le niveau d'eau est le pire jamais enregistré.

Creuse, France

Après la sécheresse historique de l'an dernier, personne n'a envie de revivre un été catastrophique en Creuse. C'est pourtant ce qui pourrait arriver si l'eau ne tombe pas en quantité pendant les trois mois qui viennent. Il n'a pas plus beaucoup cet hiver et les nappes ne se sont pas correctement rechargées.

Les mesures sont réalisées par le Bureau de recherche géologique et minière. Ils ont 13 capteurs en Creuse, certains posés depuis environ 30 ans, d'autres depuis 15 ans, et les trois-quarts de ces capteurs sont au niveau le plus bas jamais enregistré. La situation est notamment inquiétante sur les bassins du Cher, de la Gartempe, de la Creuse, mais tout le département est globalement concerné.

Des nappes qui se remplissent et qui se vident rapidement

Les nappes phréatiques sont mises à contribution pour l'eau potable, pour l'alimentation des animaux et pour le débit des rivières. Si elles ne se rechargent pas d'ici le mois de juin, l'été sera difficile. En Creuse, ces nappes n'ont pas une grande capacité, à cause de la nature granitiques de notre sous-sol, elles se remplissent donc vite, mais se vident tout aussi rapidement.

La préfecture de la Creuse a mis le département en vigilance sécheresse depuis le 15 mars, pour suivre la situation et anticiper un futur manque d'eau, mais sans restriction d'usage de l'eau.