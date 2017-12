Vents violents : la Somme placée en vigilance orange

Par Anne Treguer, France Bleu Picardie

La Somme et 13 autres départements ont été placés mercredi en vigilance orange par Météo France à cause des vents violents attendus la nuit prochaine. De fortes rafales de vents sont annoncées à partir de 21h et jusque tard dans la nuit.