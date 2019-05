La SPA de Strasbourg lance un appel aux dons pour une campagne de stérilisation des chats sauvages

Strasbourg, France

La Société protectrice des animaux de Strasbourg a besoin de 20.000 euros pour lancer une campagne de stérilisation de chats sauvages. Objectif : opérer 200 félins, sachant que le refuge bas-rhinois en a déjà opéré une cinquantaine depuis le début de l'année. Pour cela, elle lance un appel aux dons, baptisée "un avenir pour les chats libres".

Un couple de chats aujourd'hui, c'est 20 000 félins dans quatre ans" - Danièle Gilliot

"Ce qu'on appelle les chats libres, ce sont des chats qui vivent en colonie, ce ne sont pas des chats errants, en divagation, qui sont perdus. Ce sont des chats qui se sont installés sur des sites spécifiques, et qui vivent à l'abri de l'humain mais se reproduisent de façon très importante", précise Danièle Gilliot, présidente de la SPA strasbourgeoise.

"On souhaiterait justement endiguer cette prolifération puisque c'est vraiment exponentiel, poursuit Danièle Gilliot. Un couple de chats aujourd'hui, c'est 20 000 chats dans quatre ans. Et c'est une espérance de vie qui est réduite, médiocre, ils sont sujets à des accidents, à des maladies et à des bagarres."

L'an dernier, le refuge a fait stériliser 70 chats sauvages. Vous pouvez envoyer vos dons par courrier, ou bien sur le site de la SPA de Strasbourg.