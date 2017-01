A la station de Chalmazel dans la Loire on n'attend plus que la neige

La neige arrive, une excellente nouvelle pour la station de Chalmazel qui attendait ce moment depuis plusieurs semaines

Pour autant les responsables de la station ne sont pas restés les bras croisés à attendre la chute de l’or blanc. Avec ce qu'il était déjà tombé, ils ont déjà ouvert les pistes les plus basses du domaine, 3 sur les 15 et ils ont préparé les autres pistes pour recevoir la nouvelle couche qui arrive. Jeudi au pied des pistes, dans la station ligérienne, on se rejouissait de cette arrivée tant attendue.

