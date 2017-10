La sûreté nucléaire encore perfectible en Ile-de-France

L'Ile-de-France n'a pas de centrale nucléaire, mais onze installations sensibles réparties sur deux sites au sud de Paris. Leur niveau de sûreté est parfois insuffisant, selon le bilan 2016 dressé mercredi par l'Autorité de sûreté nucléaire. L'ASN fait aussi un état des lieux du nucléaire médical.

C'est le centre CEA de Saclay qui s'en sort le mieux. Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives possède 8 installations nucléaires sur son site de l'Essonne. Un centre qui présente des conditions de sûreté jugées "satisfaisantes" par l'ASN, qui y a mené l'an dernier 17 inspections. Plusieurs réacteurs dédiés à la recherche ou à l'enseignement sont en cours de démantèlement, comme Ulysse arrêté en 2007. Et ça traîne un peu : l'autorité indépendante recommande un meilleur respect du calendrier. Elle souligne que le CEA a reporté de plus de deux ans le dépôt du dossier de démantèlement d'Osiris, réacteur pourtant stoppé en décembre 2015.

Le diagnostic est plus négatif pour le centre CEA de Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine, et ses deux installations nucléaires dont le niveau de sûreté n'est "pas satisfaisant" selon l'ASN. Qui a relevé un nombre significatif d'arrêts prolongés des ventilations, liés à des dysfonctionnements électriques. L'autorité rappelle que "la maîtrise du risque d'incendie reste un enjeu" et invite le CEA à renforcer la sûreté de ses installations, ou encore à mieux surveiller les activités sous-traitées. Quatre inspections ont été menées en 2016, elles ont révélé un manque de rigueur dans l'entreposage des déchets, des procédures pas toujours bien suivies, ainsi que des problèmes de gestion et d'organisation.

Enfin l'usine CIS Bio International de Saclay, qui produit des médicaments radiopharmaceutiques et donc manipule des sources radioactives, doit "progresser de manière significative en matière de sûreté nucléaire". Les six inspections conduites l'année dernière par l'ASN ont montré des lacunes à différents niveaux (défauts de rigueur dans l'exploitation, non respect des procédures, problèmes d'organisation récurrents). Le site reste sous surveillance renforcée en 2017.

Radiations médicales : 29 incidents

L'Autorité de sûreté nucléaire a aussi réalisé 157 inspections l'an dernier dans le domaine du "nucléaire de proximité" en Ile-de-France, qui concerne principalement le secteur médical (radiothérapie, interventions radioguidées, médecine nucléaire, scanner). Conclusion : le niveau de radioprotection est globalement satisfaisant dans la région. 29 événements ont été signalés en 2016, essentiellement des incidents mineurs. Plusieurs patients ont néanmoins reçu des doses de radiations anormalement élevées. Et un malade a été victime d'une erreur médicale au CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (78) en recevant un traitement du mauvais côté. Un événement suffisamment sérieux pour être classé au niveau 2. Le nombre réel d'incidents est sans doute bien plus important car beaucoup d'événements ne sont pas détectés ou déclarés, selon l'ASN. Le nucléaire médical est la première source d'irradiations.