La température de la mer historiquement basse sur les plages de l'Hérault

Hérault, France

Rares sont les courageux qui se baignent dans la mer sur les plages de l'Hérault. Et c'est compréhensible : le thermomètre affiche environ 14 degrés, température la plus basse depuis 10 ans, alors que d'habitude l'eau est à environ 16 degrés. "Je ne me baignerai pas plus haut que les pieds, je m'arrêterai aux genoux !", rigole Fabien en retroussant son pantalon.

Les plagistes attendent les clients

L'eau est aujourd'hui à la température qu'elle atteint généralement en avril. Conséquence : les plagistes ont très peu de clients. Aymeric n'arrive pas à louer ses transat : "Les matelas sont vides. L'eau est encore trop froide. On met ses orteils et on s'arrête là." Plus loin, un autre commerçant explique n'avoir "jamais vu ça depuis 17 ans". Pour eux comme pour les touristes, vivement que l'eau se réchauffe.