Mont-de-Marsan, France

La tempête Ana a finalement frappé ce lundi plus au nord que prévu : ce sont les longs des côtes charentaises et vendéennes que le vent a soufflé le plus fort, avec des vents allant jusqu'à 160 km/h.

Des rafales de plus de 90 km/h dans les Landes

Dans les Landes, si les pompiers ne signalent aucun incident, des vents allant jusqu'à 91 km/h ont été mesurés à Biscarrosse, 90 km/h à Capbreton et 71 km/h à Dax. Des vents de 105 km/h ont par ailleurs été mesurés à Messanges, mais le capteur étant installé en hauteur, sur une bute, Météo France ne juge pas cette valeur significative.

Sur le littoral, des vagues impressionnantes de plusieurs mètres de haut ont été observées. Des creux de plus de 10 mètres de haut ont été mesurés par une bouée au large du Cap Ferret, laissant supposer que des vagues d'une hauteur équivalente ont frappé le nord du littoral landais.

Meteo France, qui avait placé le littoral landais en vigilance orange vagues-submersion a rétrogradé son alerte en jaune ce lundi à partir de 16h.

L'équivalent d'un mois de précipitation

Les dernières 48h ont par ailleurs été marquées par des précipitations très importantes dans les Landes. De samedi 16h à lundi 16h, 80.2 millimètres d'eau sont tombés à Rion-des-Landes, 71.5 mm à Sabres, 59.2 à Mont-de-Marsan, 58.8 mm à Dax, 56.7 mm à Capbreton et 50.7 mm à Biscarrosse. Soit davantage qu'un mois de précipitation en temps normal à cette période de l'année.