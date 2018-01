La tempête Carmen frappe le Sud-Ouest. Météo France a relevé près de 130 km/h au Cap Ferret et sur l'île de Ré, 122 km/h à Biscarrosse. A 15h30, 65.000 foyers étaient privés au total en France à cause des intempéries, selon Enedis.

L'année 2018 commence sous le vent avec la tempête Carmen - 3e tempête hivernale après Ana et Bruno en décembre - qui balaie la moitié Ouest du pays depuis ce lundi matin : jusqu'à 40 départements ont été placés sous vigilance orange pour vent violent et risques de submersion, avant que la situation ne se calme en fin d'après-midi.

Jusqu'à 130 km/h au Cap Ferret et sur l'île de Ré

Tout le Sud-ouest a été concerné par la tempête, à commencer par le littoral de Nouvelle-Aquitaine. Le gros des intempéries a frappé la région dans l'après-midi. Météo France a relevé près de 130 km/h au Cap Ferret et sur l'île de Ré, 122 km/h à Biscarrosse.

A 15h30, 65.000 foyers étaient privés d'électricité au total en Bretagne, dans les Pays de la Loire, en Poitou-Charentes (principalement dans les deux Charentes), et dans le Nord de l'ex Aquitaine à cause des intempéries, selon les chiffres transmis par Enedis. En Gironde, 80 opérations SDIS étaient en cours pour "des toitures endommagées et infiltrations d'eau, câbles et branches sur les voiries, impact de foudre sur habitations, chutes d'arbres", selon la préfecture.

#Carmen#Gironde Les vents ont atteint 130km/h au #CapFerret et 110 dans les terres. Fin de l'épisode vent violent (passage en jaune). Maintien vigilance #orange vagues submersion et inondations jusqu'à 19h. Evitez les déplacements sur le littoral et à proximité des cours d'eau. pic.twitter.com/ONGgbEzwn4 — Préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde (@PrefAquitaine33) January 1, 2018

Transports publics perturbés à Bordeaux

Dans la métropole de Bordeaux, le réseau de transports TBM a été mis à l'arrêt quelques dizaines de minutes en début d'après-midi. "En raison de fortes rafales de vent, arrêt du réseau Tram et Bus et Bat 3", a indiqué la compagnie de transports, avant que le trafic des bus et des trams ne reprennent partiellement.

Gourette et La Pierre Saint-Martin ferment leur domaine skiable

En raison de cette alerte orange, les stations de ski de Gourette et de La Pierre Saint-Martin ont fermé leur domaine skiable, ce lundi après-midi vers 15 heures.

Plages fermées au Pays Basque

Au Pays Basque, les plages, à Biarritz, Bidart, Saint-Jean-de-Luz ont été interdites d'accès, des barrières de sécurité mises en place.

Même chose à Hendaye ou toutes les activités nautiques ont été interdites, et à Anglet, où le traditionnel bain de midi du Jour de l'An a été reporté au dimanche 7 janvier en raison des conditions météorologiques.

133 km/h à la pointe du Raz, mini-tornade en Vendée, une éolienne s'effondre

Plus au Nord, sur l'ensemble de la Bretagne, que la tempête a traversé dans la matinée, jusqu'à 40.000 foyers étaient privés d'électricité lundi midi, selon Enedis, qui a diligenté un millier d'agents sur le terrain.

A 8h, des rafales à 133 km/h ont été enregistrées à la pointe du Raz, 119 km/h à Belle-Île, 115 km/h à Ouessant, à la pointe du Finistère.

En Vendée, une mini-tornade a provoqué des dégâts sur 18 habitations de la commune de Saint-Paul-Mont-Penit. Une éolienne de 80 m s'est également effondrée lundi matin suite au passage de la tempête près de la commune de Bouin.

Un mort dimanche dans les Pyrénées-Atlantiques

Dès dimanche, la tempête Carmen avait fait une première victime, un homme d'une soixantaine d'années tué par la chute d'un arbre tombé sur sa voiture, sur la départementale 428, à Estérençuby près de Saint Jean Pied de Port dans les Pyrénées-Atlantiques.

Conseils de prudence

Les autorités vous conseillent de limiter vos déplacements jusqu'à ce lundi soir. Évitez de vous promener sur le littoral ou en forêt.