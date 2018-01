Esnon, France

Jusqu'à 16.000 foyers privés d'électricité dans l'Yonne ce mercredi. Ce sont les conséquences de la tempête Eléanor, qui s'est abattue sur la quart Nord-Est de la France.

Les câbles électriques jonchaient le sol avec des risques d'électrocution © Radio France - SC

Les pompiers sont intervenus 130 fois dans le département pour dégager la voie publique, protéger les biens et matériaux ou intervenir pour des chutes de câbles électriques. Les clients privés de courants se situaient principalement dans le Nord du département, sur Tonnerre et le Morvan. Ce mercredi à 18 heures, 90% des foyers ont retrouvé l'électricité, les autres auront la lumière jeudi matin au plus tard.

Le sapin le long de la départementale avait pourtant résisté à la tempête de 1999 © Radio France - SC

Parmi les communes touchées, le village d'Esnon au Nord d'Auxerre. La départementale 943 qui le traverse et relie Migennes à Brienon-sur-Armançon a été coupée à la circulation de 9 h à 18 heures à cause d'un grand sapin, arraché par le vent. "Il avait pourtant survécu à la tempête de 1999 !" explique le maire. Le sapin a entraîné avec lui les câbles électriques qui jonchaient le sol et dégageaient encore de l'électricité.

Les gendarmes et la police municipale de Migennes ont fait la circulation, secondé par le maire Jean-Yves Moyse. Le plus embêtant était peut être pour les quinze foyers du village privés d'électricité jusqu'en fin de journée. Tout a été rétabli à 18 heures.