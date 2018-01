Normandie, France

Après Carmen et Eleanor, l'hiver 2018 vous présente Fionn. A partir de ce lundi et jusqu'à vendredi 19 janvier 2018, une nouvelle tempête est attendue sur les côtes de la Manche. Un avis de grand frais à coup de vent est lancé et on pourrait enregistrer des rafales jusqu'à 120 km/h.

Selon les prévisions météorologiques ce lundi, le vent soufflera fort dès ce mardi et la nuit de mercredi à jeudi matin devrait être particulièrement agitée. À cause de ce mauvais temps associé à une mer forte à très forte, le préfet maritime appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence. Composez le n°196 pour alerter le CROSS de tout problème grave dont vous êtes victime ou témoin.

[#meteo] ⚠️🌊💨 Mer forte à très forte attendue demain jusqu'à mercredi sur toute la façade #MMdN Vent à 65 km/h, rafales jusqu'à 95km/h. PRUDENCE de rigueur. Loisirs nautiques à reporter. pic.twitter.com/lHrV9y8SRJ — PREMAR Manche (@premarmanche) January 14, 2018