La tempête Miguel va traverser le Poitou : la Vienne et les Deux-Sèvres sont en vigilance orange

La tempête Miguel va balayer ce vendredi toute la région Nouvelle-Aquitaine. Les préfectures de la Vienne et des Deux-Sèvres appellent ce jeudi soir la population à la prudence.

Poitiers, France

La Vienne et les Deux-Sèvres font partie des 8 départements classés à risques par Météo-France. Des vents violents sont attendus très tôt dans la matinée et un pic à plus de 100km/h devrait intervenir dans la journée.

La préfecture de la Vienne appelle donc à la plus grande prudence. Des coupures d'électricité, des endommagements de toits ou bien de cheminées ou encore des chutes d'arbres sont attendues. Pour les résidents, il est conseiller mettre à l'abris tout objet pouvant s'envoler de l'extérieur.

Il y a de grande chance pour que la circulation soit perturbée par ces dommages. Autre point sur lequel la préfecture met en garde : les pertes de contrôle de véhicule. Les automobilistes sont appelés à limiter leurs déplacement et à se renseigner avant de se déplacer sur l'état du réseau routier. Dernier point important : si vous possédez un groupe électrogène il est conseillé de le placer dès ce soir à l’extérieur.

En ce qui concerne l'organisation d’événements en extérieur, la préfecture conseille de prendre toutes les précautions pour consolider les installations et de mettre à l'abri les objets sensibles.