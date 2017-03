La tempête plus forte que prévue en Bretagne

Avec des rafales jusqu'à 193 km/h enregistrées à Groix à 7h ce matin, la tempête Zeus est particulièrement violente. Les pompiers croulent sous les appels, particulièrement dans le Morbihan. À 10h, 190.000 foyers étaient privés d'électricité en Bretagne.

Les vents violents annoncés, ont touché le Finistère en fin de nuit et commencé à traverser la région d'Ouest en Est ce matin. Avec des vents allant jusqu'à 190 km/h sur le littoral (193 km/h relevés sur l'Île de Groix), les coupures de courant sont nombreuses. Ce matin à 10h, il y avait 190.000 foyers privés d'électricité dans la région. Le Morbihan (80.000) et le Finistère (85.000) étaient les plus touchés. Un chiffre qui devrait évidemment d'augmenter.

#TempêteZeus : 180 000 clients privés d'électricité en #Bretagne. La situation pourrait encore évoluer. @enedis mobilisée 1/2 — Enedis en Bretagne (@enedis_bretagne) March 6, 2017

Comme les agents d'Enedis, les pompiers ne chôment pas ce matin. À 8h et demie, 115 interventions étaient en cours dans le Morbihan, pour des arbres ou des lignes tombés à terre. Dans les Côtes d'Armor, les services de secours sont également très sollicités depuis le début de matinée.

#Tempete Arbre sur une voiture (pas de blessés) à Loudéac, un autre tombé sur RD35, un camion en travers D700 à La Motte #Zeus #cotesdarmor — FB Armorique (@bleuarmorique) March 6, 2017

Déjà hier dimanche, une première tempête était passé sur la région. 10.000 Foyers avaient déjà été privés d'électricité.

Le noyau de vent le plus fort doit évacué notre région en début d'après-midi, en s’éloignant vers le Maine-et-Loire. Ce vent devrait être accompagner de pluies importantes, avec un peu plus de 20 mm annoncés par Météo France.