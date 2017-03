La tempête Zeus arrive en Creuse et fait des dégâts

Les vents de la tempête Zeus sont attendus en milieu d'après-midi en Creuse, mais déjà des toitures se sont envolées, des arbres sont tombés sur la route et environ 10.000 foyers sont privés d'électricité dans le département.

La Creuse est en alerte orange aux vents violents, officiellement depuis 14H, mais ça souffle très fort depuis le milieu de la matinée. Selon le patron d'Enédis en Creuse, Frédéric Saint-Paul, il y a avait en début d'après midi 10.000 foyers privés d'électricité.

Les secteurs de Bénévent, Dun-le-Palestel et Colondannes ont été les premiers touchés. Mais désormais tout le département est concerné, de Boussac à Royère-de-Vassivière en passant par Lioux-les-Monges, Saint-Fiel, Ahun où un arbre est tombé sur la route en direction de Guéret. A Sardent, il n'y a plus d'électricité depuis 11H, même chose du côté de Pontarion.

Le service des routes du Conseil Départemental a lui aussi beaucoup d'interventions, notamment du côté de Guéret et Boussac.

En début d'après midi, les pompiers enregistraient une soixantaine d'interventions, essentiellement pour des tuiles envolées, comme à Gouzon.

Sur la ligne Polt, la vitesse est limitée à 70km/h entre Châteauroux et Limoges. L'axe entre Saint-Sulpice-Laurière et Montluçon est aussi limitée à 70km/h et un train a dû supprimé, mais le trafic évolue de minute en minutes explique la SNCF.