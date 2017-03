La tempête Zeus n’épargne pas la Corse

Des rafales atteignant les 180 km/h, un homme grièvement blessé à Ajaccio, des avions cloués au sol, un trafic maritime perturbé, la Corse n’a pas été épargnée par le tempête Zeus qui a traversé le pays ces dernières heures.

La tempête Zeus qui balaie la France depuis lundi 6 mars n’a pas manqué de faire étape en Corse. L’île a été soumise à un régime venteux très important. On y a enregistré des rafales atteignant et dépassant souvent les 180 km/h. La tempête a occasionné de nombreux dégâts et fait un blessé grave. Un homme de 77 ans a été grièvement blessé par une tôle. Touchée à la tempe et au niveau de la carotide, la victime a été opérée en urgence au centre hospitalier d’Ajaccio.

A Ajaccio, toujours, parc Berthault, un pin de 18 mètres est tombé sur la chaussée, endommageant quatre voitures en stationnement.

Pour le reste, les secours n’ont pas enregistré d’appels de détresse. Les interventions se sont résumées à des arbres couchés sur les routes.

La tempête Zeus n’a par ailleurs pas épargné le réseau électrique. En fin de journée de lundi, environ 10.000 clients d’EDF étaient privés d’électricité.

Trafic aérien paralysé

Les conséquences les plus importantes de cette tempête ont été enregistrées dans le domaine aérien. Les quatre aéroports insulaires ont été fermés dans l’après-midi de lundi. Rien au départ, rien à l’arrivée. Le trafic reprend normalement ce matin.

Enfin, au niveau maritime, la navigation n’a pas été interrompue. L’appareillage des navires a été anticipé ou différé.

L'alerte orange vents violents est désormais levée sur les deux départements. En revanche, cette alerte est maintenue en Corse du Sud pour "vagues - submersion".