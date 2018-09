Courseulles-sur-Mer, France

La terre a tremblé ce mercredi matin à huit kilomètres au large de Courseulles-sur-mer dans le Calvados. Une secousse d'une magnitude de 2,9 sur l'échelle de Richter, indique le centre sismologique euro méditerranéen.

Le phénomène s'est produit 8h34 très précisément. L'épicentre se situait en mer et à deux kilomètres de profondeur. Aucun dégât n'a été constaté. Ce type de secousses est assez rare dans le Calvados. Une zone qualifiée de "faiblement sismique" par les spécialistes même si on a déjà enregistré des secousses de magnitude 5 en 1994, 1962 ou 1927 selon le BRGM, le bureau de recherches géologiques et minières.