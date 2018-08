La Teste-de-Buch, France

Le concepteur du Beacher, bateau emblématique du Bassin d'Arcachon, vient d'inventer un nouveau moyen de stockage des déchets à bord des bateaux de plaisance. Fabrice Duffour a breveté le pare-battage-poubelle. Il s'agit de ses boudins gonflables qui protègent la coque quand le bateau est à quai.

L'idée c'est de transformer cette bouée en poubelle refermable grâce à un bouchon. Ainsi le plaisancier n'a plus à stocker ses déchets à l'intérieur de son bateau. Il n'est plus tenté non plus de jeter ses encombrants par dessus bord.

Sur les grands catamarans il y a au moins 300 litres d'espace disponible pour stocker les déchets. — Fabrice Duffour

L'inventeur est maintenant à la recherche d'un partenaire financier pour se lancer dans la commercialisation de son invention. Plusieurs industriels lorgnent déjà sur le projet. Dans le contexte de lutte contre la pollution des océans l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, est également intéressée par l'idée de ses poubelles.