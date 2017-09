La Touraine se mobilise pour les sinistrés de l'Ouragan Irma

Le Secours Populaire d'Indre-et-Loire appelle les tourangeaux à la générosité, via un don de 5 ou 10 euros par SMS. Le Centre Culturel St Martin de Tours se mobilise également.

Après le passage de l'Ouragan Irma, qui a dévasté Saint Martin et Saint Barthélémy, les assocations se mobilisent. Le secours populaire lance un appel aux dons, et uniquement des dons en argent.

L'association rappelle que dans ces situations d'extrême urgence, l'envoi de couvertures ou de vêtements n'est pas la meilleure des solutions.

Les dons en nature doivent être convoyés, et ce transport coûterait plus cher que la valeur qu'ils représentent - Danielle Momméja, bénévole au SP 37 et membre de la commission internationale du Secours Populaire