La Tranche-sur-Mer : des distributeurs de cendriers pour limiter les mégots sur les plages

Si vous vous prélassez sur la plage cet été, vous le constatez parfois : il y a encore des mégots dans le sable. A La Tranche-sur-Mer, une association de protection de l'environnement a installé depuis 12 ans des distributeurs de cendriers de plage : des canettes usagées récupérées sur les plages.

Depuis 12 ans, l'association de protection de l'environnement de La Tranche-sur-Mer installe et entretient des distributeurs de cendriers de plage aux abords des plages. Il y en a aujourd'hui 27, sur les 52 accès aux plages de la commune vendéenne. Devant la plage centrale par exemple, un panneau explique aux fumeurs le fonctionnement de ces distributeurs.

Martine Bretonnet et Marc Rivalland, de l'association pour la protection de l'environnement de La Tranche-sur-Mer © Radio France - Typhaine Morin

"Fumeurs, prenez une canette cendrier, un mégot met un à cinq ans à disparaître. Après usage, videz la canette dans la poubelle, et replacez-là dans le distributeur", indique la pancarte. Avec d'autres bénévoles, Martine Bretonnet entretient ces distributeurs et en pleine saison, les inspecte matin et soir. Elle s'assure que les canettes sont propres et les quatre gouttières du distributeur dégagées.

Vider les canettes et dégager les gouttières

"Trouver une canette propre et vide, c'est la moindre des choses, estime la bénévole. On vide les canettes, on enlève quelque fois ce qui ne devrait pas être dans les gouttières, comme des bouteilles de bière, pour s'assurer qu'elles ne sont pas bouchées. Il faut une intervention quasi-quotidienne." Mais comme cette initiative est relativement rare en bord de mer, les fumeurs ne voient pas forcément ces distributeurs.

C'est pratique et efficace" - une vacancière sur la plage centrale de La Tranche-sur-Mer

"J'utilise un sachet de chips pour mettre mes mégots, explique Magali, venue de Paris. Je n'avais pas vu qu'il y avait ces cendriers de plage." "Ma fille écrasait ses cigarettes dans le sable et mettait ses mégots dans son paquet, explique un peu plus loin Fabienne sur sa serviette de plage. Mais après on a vu qu'il y avait des canettes donc on a utilisé les canettes. C'est pratique."

L'association de protection de l'environnement de La Tranche-sur-Mer aimerait installer plus de distributeurs. Mais il lui faudrait pour cela plus de bénévoles pour les entretenir.