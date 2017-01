A la Une, la pollution en Bretagne avec pour conséquences la baisse de la vitesse et la gratuité de transports

L'essentiel de l'actualité de ce mardi 24 janvier, c'est la pollution de l'air aux particules fines qui s'intensifie en Bretagne. Conséquences, il faut réduire sa vitesse en voiture et les transports sont gratuits à Rennes et Saint-Brieuc. Reportage aussi au port du Légué gelé!

Pollution : les limitations de vitesse pas vraiment respectées par les automobilistes bretons

Depuis dimanche matin, à cause d'un pic de pollution, la vitesse est limitée à 90 km/h au lieu de 110 sur les voies express des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. Une mesure "assez peu efficace" selon l'institut Air Breizh. Une mesure qui n'est pas vraiment respectée par les automobilistes bretons. Plus d'infos ici.

Pollution aux particules fines : les bus gratuits n’attirent pas la foule à Saint-Brieuc !

Les bus seront à nouveau grauits ce mardi dans l'agglomération de Saint-Brieuc © Radio France - Johan Moison

Ce mardi comme hier lundi, les bus de l’agglomération briochine seront accessibles gratuitement en raison du pic de pollution aux particules fines. Pour l’instant, les voitures sont encore nombreuses en ville. Reportage à retrouver ici.

A Rennes aussi les transports sont gratuits ce mardi.

Gratuité aujourd'hui Bus+Métro et Handistar en raison de la pollution de l'air #Rennes — starbusmetro (@starbusmetro) January 24, 2017

PHOTOS - Saint-Brieuc : des enfants sur l’eau gelée du port !

Le port du Légué à Saint-Brieuc gelé! © Radio France - Johan Moison

A Saint-Brieuc, l'eau du port est gelée depuis près d'une semaine et certains s'aventurent sur la glace. La ville lance un appel à la prudence sur sa page Facebook. Photo et reportage à découvrir ici.