A la Une, un avis de tempête en Bretagne et le Bagad de Vannes à l'Olympia

L'essentiel de l'actualité de ce vendredi, avec un avis de tempête pour la Bretagne et le Bagad de Vannes qui prépare son concert à l'Olympia. On teste vos connaissances sur la formation musicale bretonne dans un quizz en ligne.

Attention la Bretagne placée en vigilance orange par Météo France

Météo France prévoit une fin de semaine tempétueuse, avec des vents qui pourront aller jusqu'à 130 km/h vendredi, samedi et dimanche. Ce vendredi matin, neuf départements de l'ouest de la France ont été placés en vigilance météo orange pour vents violents, et/ou risque de fortes vagues et de submersion. Il s'agit du Morbihan, du Finistère, des Côtes-d'Armor et de l'Ille-et-Vilaine, ainsi que de la Manche, la Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire, et de la Mayenne. Le Morbihan et le Finistère sont également placés en vigilance orange vagues-submersion. Toutes les infos sont à retrouver ici

⚠️🌊💨 9 départements de l'Ouest de la France en vigilance orange #submersion marine et #vent violent. Soyez vigilants ! #Kurt pic.twitter.com/gP1ObWF9mI — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) February 3, 2017

#Vigilance Orange vagues-submersion et vent violent #morbihan demain matin 3 février à 6h Soyez prudents ! https://t.co/7F5ra2pk4Q pic.twitter.com/T3V9eZuuMZ — Préfet du Morbihan (@Prefet56) February 2, 2017

Avant le concert du Bagad de Vannes à l'Olympia, testez vos connaissances sur la formation musicale bretonne

Le bagad de Vannes - Bagad de Vannes

Le Bagad de Vannes présente dimanche son spectacle "Contrechamp" à l'Olympia. 45 ans après Stivell. A cette occasion, francebleu.fr vous propose de tester vos connaissances sur le bagad et la musique bretonne. Un quizz à retrouver ici.