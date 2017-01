La vague de froid atteint son pic ce mercredi

Le pic de froid était attendu pour jeudi, c'est finalement ce mercredi qui sera la journée la plus glaciale de la semaine. Stéphane Roos délégué territorial Météo France pour le Gard et la Lozere l'a confirmé ce matin sur France Bleu Gard-Lozère, car le vent devrait se calmer.

Le thermomètre n'en finit pas de dégringoler dans le Gard et en Lozère comme partout en France mais ce qui glace davantage nos joues c'est le vent violent qui souffle, des rafales à 70 km/h dans certains secteurs ce qui donne des températures ressenties très basses: -15 degrés en Lozère , le département a d'ailleurs renforcé son plan "grand froid", le mercure a chuté jusqu'à -28 degrés du côté du Mont Aigoual à 1565 m d'altitude.

Mais ce froid devrait s'atténuer dans les prochains jours. Stéphane Roos de Météo France l'a confirmé ce mercredi matin sur France Bleu Gard-Lozère, le vent va se calmer et progressivement le mercure va remonter.

"Dès dimanche on aura des températures plus conformes aux normales saisonnières, plus confortables" - Stéphane Roos de Météo France