La vague de froid s'installe pour le week-end, 30 départements en alerte orange neige et verglas

Couvrez-vous bien et soyez prudents sur la route. Une bonne partie du Nord et de l'Est de la France est placée ce samedi en vigilance orange à la neige et au verglas. Trente départements au total. Attention aux pluies verglaçantes. Dans l'Est, le thermomètre est passé sous les -10 degrés.

C'est la 1re grande offensive du froid de l'hiver. Météo France a étendu ce samedi matin son alerte orange neige et verglas à trente départements de la moitié nord de la France. Dix départements s'ajoutent aux 20 déjà en vigilance orange depuis vendredi.

Les départements concernés sont : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Eure (27), Côte d'Or (21), Eure-et-Loir (28), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Sarthe (72), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Vosges (88), Yonne (89) Essonne (91) et Val-d'Oise (95). Le Calvados est sorti de la vigilance orange.

Neige et verglas : 30 départements en vigilance orange © Visactu

"Entre -7 et -15 degrés en plaine" dans l'Est

A 6h, le centre régional météorologique de Strasbourg annonçait des températures comprises "entre -7 et -15 degrés en plaine". Dans la région parisienne, les températures de la nuit ont été "fortement négatives" de -3 à -11 degrés.

Pluies verglaçantes

Cette "masse d'air très froide" s'accompagne d'une perturbation venant du sud de l'Angleterre qui fait courir le risque de pluies verglaçantes, précise Météo France. La plus grande prudence est recommandée, notamment aux automobilistes.

"Cet épisode va perdurer jusque dans la soirée voire la nuit de samedi à dimanche, prévient Météo France, avant que le redoux ne soit enfin suffisant et élimine le risque de verglas".