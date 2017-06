La Vendée placée en vigilance orange canicule.

Depuis ce dimanche après-midi, la Vendée et 15 autres départements français sont placés en vigilance orange canicule. Les fortes chaleurs devraient persister jusqu'à jeudi avant un possible rafraîchissement par l'ouest entre vendredi et samedi.

35 degrés à la Roche-sur-Yon, 37 degrés à Luçon

Il fait déjà très chaud ce dimanche après-midi en Vendée, avec 34 degrés à Chantonnay, 35 degrés à Fontennay-le-Compte et cela va encore s'intensifier demain puisque le vent va faiblir. Nous devrions atteindre les 35 degrés à la Roche-sur-Yon, 37 degrés à Luçon. La nuit, les températures vont baisser mais sans redescendre sous les 20 degrés. Cette chaleur se maintiendra plusieurs jours, au moins jusqu'à jeudi inclus.

Le reste des Pays-de-la-Loire est en vigilance jaune canicule, mais une extension du orange pourra être envisagée dès ce lundi.

Les gestes à adopter

Dans son bulletin d'information, Météo France appelle tout le monde à la plus grande vigilance face à ces très hautes températures, même les personnes en bonne santé. Attention à la déshydratation et au coup de chaleur pour les sportifs et les personnes qui travaillent dehors. Il est tout de même conseillé de limiter ses activités physiques.

Les symptômes d'un coup de chaleur sont facilement repérables: une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.

Le danger est plus grand pour les personnes âgées et les personnes vulnérables. Le mieux est de rester dans un endroit frais et de bien s'hydrater en buvant régulièrement de l'eau et en s'humidifiant le visage et le corps.

La journée, il est préférable de fermer les volets, rideaux et fenêtres et d'aérer la nuit.