Météo France a placé les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres en vigilance orange aux orages, tout comme neuf autres départements. Pour le moment, la vigilance orange débute à 18 heures ce dimanche et prend fin lundi 2 juillet à six heures. Des orages et pluies intenses sont attendues dans la nuit, et plus localement des averses de grêle ainsi que des rafales de vent.

Il est conseillé d'éviter les promenades dans des forêts ou à la montagne, de ne pas se mettre sous un arbre au moment de l'orage et de ne pas utiliser de téléphones portables ou d'appareils électriques dehors.