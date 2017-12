Prudence. Les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres ont été placés en vigilance orange vent violent par Météo France. La vigilance s'étend jusqu'à demain lundi, 16 heures. Les rafales de vent pourraient atteindre jusqu'à 120 km/h à la mi-journée demain.

Poitou-Charentes, France

Météo France vient de placer la Vienne et les Deux-Sèvres en vigilance orange aux vents violents. En tout, 26 départements d'une large partie Ouest de la France sont concernés, à l'approche de la tempête Carmen. Dans le Poitou, on attend des rafales de vent pouvant atteindre 120 à 130 km/h et de la pluie.

La préfecture de la Vienne appelle à la vigilance

La préfecture de la Vienne appelle à la vigilance et donne quelques conseils : limiter ses déplacements, réduire sa vitesse sur route et autoroute, ne pas se promener en forêt, être vigilant aux chutes d'objets en ville, ne pas intervenir sur les toitures, ne pas toucher les fils électriques tombés au sol, ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés et installer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.