La préfecture de la Drôme compte mettre en place la "circulation différenciée" lors des prochains épisodes de pollution dans le département. Seuls les véhicules les plus propres pourront circuler.

Drôme, France

Vous êtes-vous procuré votre vignette Crit'Air ? Ce "certificat de qualité de l'air" va devenir obligatoire dans la Drôme. Elle sera à coller sur le pare-brise de sa voiture pour pouvoir rouler en cas de pic de pollution, à condition bien sûr que votre véhicule ne soit pas trop polluant.

Une vignette de 1 à 5

Cette vignette va du niveau 1 pour les véhicules les plus propres (les moteurs essence, mis en circulation à partir du 1er janvier 2011) au niveau 5 pour les plus polluants (les diesel mis en circulation entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000).

Les véhicules plus anciens sont privés de certificat. A l'opposé, tous les véhicules gaz et les véhicules hybrides rechargeables sont Crit'Air 1.

Tous les véhicules 100% électrique et hydrogènes obtiennent une vignette Crit'Air verte.

Des restrictions de circulation en cas de pollution

Comme ce qui se fait déjà dans la région, à Lyon ou Grenoble, le préfet de la Drôme pourra mettre en place la circulation différenciée lors des prochains pics de pollution. Pour les deux premiers jours de pollution dépassant le seuil 2 (le plus élevé), les véhicules sans vignettes n'auront pas le droit de circuler. Au troisième, les vignettes 4 et 5 devront aussi rester au garage.

Le classement des vignettes Crit'Air - Ministère de la transition écologique et solidaire

En d'autres termes, seront interdits de circuler :

les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur de plus de 13 ans

les véhicules légers essence de plus de 21 ans et diesel de plus de 12 ans

les véhicules utilitaires légers essence de plus de 20 ans et diesel de plus de 12 ans

les poids lourds essence de plus de 16 ans et diesel de plus de 8 ans

Les contrevenants risquent une amende de 68 euros pour les voitures. 135 euros pour les camions.

Une vignette à se procurer au plus vite

C'est donc la fin de la circulation alternée, autorisant les plaques d'immatriculation paires un jour, impaires le lendemain. "C'était un système assez injuste", estime le préfet de la Drôme Eric Spitz, car cela bloquait des véhicules propres alors que des modèles polluants pouvaient rouler pendant des épisodes de pollution.

Le préfet incite les automobilistes à se procurer leur vignette Crit'Air au plus vite. D'autant que ce sera utile lors d'un déplacements à Lyon ou Grenoble... ces villes pouvant connaître un pic de pollution sans que la Drôme soit touchée.

On peut se procurer cette vignette sur le site www.certificat-air.gouv.fr pour 4,18 euros, frais de port compris. (L'Etat met en garde contre les sites non officiels).

Un hiver préservé d'épisodes de pollution, jusque là

Ces mesures de restriction de la circulation pourront entrer en vigueur dès le prochain épisode de pollution. Une bonne nouvelle tout de même, cet hiver, dans la Drôme comme dans la région, ils sont peu nombreux. Contrairement à l'hiver 2016-2017 où la région avait été particulièrement touchée.