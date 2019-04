PHOTOS - Aramon adopte l'éco-pâturage pour tondre ses pelouses

Depuis 2011, ce sont les moutons qui débroussaillent le parc de loisirs de la Lône à Aramon (Vaucluse). L'opération éco-pâturage de printemps a démarré ce week-end. La mairie a opté pour cette méthode car elle est bien plus écologique et économique que les tondeuses ou autres pesticides.

Aramon, France

C'est le printemps, la saison où les premiers bourgeons pointent le bout de leur nez, où certains oiseaux migrateurs font leur retour... C'est aussi le moment pour les collectivités d'entretenir à nouveau leurs espaces verts. À Aramon, plutôt que d'utiliser des tondeuses ou d'avoir recours à des produits chimiques pour couper les hautes herbes, la mairie fait appel aux brebis.

Cette méthode naturelle, l'éco-pâturage, est pratiquée au parc de loisirs de la Lône depuis 2011. En plus de favoriser la biodiversité, "cela permet de développer le lien social, il y a des familles qui viennent voir le berger et son troupeau. Cela nous permet également de faire des économies", assure Serge Gramont, conseiller municipal.

Sensibiliser les jeunes à l'écologie

C'est Guillaume Pellier, éleveur de moutons à Bagnols-sur-Cèze, qui est en charge de l'entretien de cet espace vert. "Je pense que nous resterons ici deux semaines voire quatre.Tout dépend de l'allure à laquelle les brebis vont brouter et de la quantité de verdure", explique-t-il.

Les bêtes sont surveillées 24h/24 par un berger professionnel et sont gardées dans un enclos. "En temps normal, elles sont libres d'aller et venir, on se contente de les suivre. Ici, comme c'est un parc, il y a du passage. C'est beaucoup plus simple de les encadrer par un filet plutôt que de les laisser vagabonder partout", précise l'éleveur.

Les moutons mangent tout sur leur passage, enfin presque : "Uniquement les bonnes herbes, sourit Guillaume Pellier. Ils sont comme les humains, ils ne gardent que le meilleur. Les brebis mangent les bourgeons, les feuilles vertes mais ça s'arrête là, elles ne vont pas faire du nettoyage de broyeur." Une fois que le troupeau aura terminé sa mission, les activités estivales pourront reprendre : "Il y a beaucoup de gens qui viennent faire du yoga ici et les enfants viennent y jouer", indique Serge Gramont.

La mairie d'Aramon profite de la venue de l'éleveur pour sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité. Les écoliers du centre de loisirs iront bientôt voir les moutons au parc. "Parfois les enfants sont plus turbulents que les agneaux, plaisante Guillaume Pellier. En tout cas ça nous fait plaisir de voir que les gens s'intéressent à nos élevages."

Le troupeau restera au parc de loisirs d'Aramon entre deux à quatre semaine. © Radio France - Elsa Vande Wiele