La Ville d'Aramon adopte l'éco-pâturage pour tondre ses pelouses

Aramon, France

Au printemps, les premiers bourgeons pointent le bout de leur nez, certains oiseaux migrateurs font leur retour... C'est aussi la saison pendant laquelle les collectivités entretiennent à nouveau leurs espaces verts. A Aramon, plutôt que de tondre les hautes herbes avec des machines ou d'utiliser des pesticides, la mairie a recours à une méthode naturelle depuis 2011 : l'éco-pâturage. Le principe est simple, un berger intervient avec ses brebis, ces dernières se chargent de brouter la verdure et le tour est joué.

Cette année, l'opération a été lancée en ce week-end de Pâques, dans le parc de loisirs. Serge Gramont, conseiller municipal, n'y voit que des avantages : " Cela permet de préserver la biodiversité, de créer du lien social car les familles viennent voir le troupeau et s'intéressent au métier des éleveurs." Autre argument imparable, cela permet de faire des économies.

Sensibiliser les jeunes à l'écologie

Non, les brebis ne mangent pas tout sur leur passage, "uniquement les bonnes herbes, les bourgeons et les feuilles bien vertes", sourit Guillaume Pellier, l'éleveur de moutons à qui fait appel la Ville. Il a près de 350 moutons et est installé à Bagnols-sur-Cèze. Un berger travaille à ses côtés, c'est lui qui surveille le troupeau 24 heures sur 24.

L'éleveur prévoit de rester sur place deux semaines, voire quatre."Tout dépendra de l'allure à laquelle mangeront les brebis et de la quantité de verdure", explique-t-il. Pendant ce temps-là, la Ville en profite pour sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité. Les écoliers du centre de loisirs iront voir les moutons de Guillaume Pellier pendant les vacances.