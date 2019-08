La ville d'Orléans est-elle bonne élève face aux restrictions de l'usage de l'eau ?

En période de sécheresse et de mesures de restriction de l'usage de l'eau, c'est parfois agaçant de voir les agents nettoyer les rues, ou de tomber sur des jets d'eau qui arrosent les trottoirs, ou bien un hippodrome peu sollicité en ce moment. Mais est-ce contraire aux arrêtés préfectoraux ?

Orléans, France

Depuis les premiers arrêtés préfectoraux réglementant sévèrement les usages de l'eau dans le Loiret, quelques internautes s'interrogent sur ce que font leurs communes pour répondre à la nécessaire utilisation sobre et responsable de cette eau qui se fait rare cet été. C'est le cas à Orléans, où certains exemples sont pointés du doigt.

Questions autour de l'arrosage de l'hippodrome

Arrosages automatiques avenue de Paris, de l'hippodrome de l'Ile Arrault un soir à 18h55 donc en dehors des horaires fixés pour l'arrosage des pelouses qui s'imposent à tous, particuliers, professionnels, et collectivités. Nettoyage des trottoirs au karcher en pleine journée, entretien des massifs... Autant de pratiques qui posent question en période de sécheresse. "Est-ce qu'il est normal d'arroser des choses inutiles ?" s'interroge Jean-Sébastien Herpin, porte-parole d'Europe Ecologie à Orléans. "Je pense aux courses, aux golfs, est-ce que ça profite au plus grand nombre ? René Dumont disait en 1974 que l'eau allait devenir précieuse, eh bien on y est !"

L'eau potable puisée en Beauce

La ville d'Orléans répond, même si aucun élu n'est disponible pour répondre aux sollicitations de France Bleu Orléans. Il faut savoir d'abord que la ville d'Orléans utilise, pour arroser ses espaces verts, l'eau du réseau, c'est-à-dire l'eau potable, celle du robinet. Elle vient de captages en Beauce, qui ne sont concernés que depuis le mercredi 29 juillet par des restrictions, depuis que la Loire est en alerte.

Pour les pelouses il s'agit de maintenir en vie les espaces verts

L'arrosage de l'hippodrome de l'Ile Arrault : "il s'agit de maintenir en vie les espaces verts" dit la mairie d'Orléans. L'hippodrome est arrosé une fois par semaine. La pelouse du Stade de la Source est elle arrosée tous les jours, pour répondre aux besoins de l'USO Foot, qui a repris le championnat de Ligue 2.

Nettoyer les trottoirs pour assurer l'hygiène et la salubrité publique

L'arrosage des trottoirs par les agents de la ville, lui, relève du nettoyage des rues, pour assurer l'hygiène et la salubrité publique. "Nous répondons en premier lieu à la principale demande des orléanais : la propreté". D'une manière générale la ville assure utiliser l'eau avec parcimonie, en respectant les restrictions et les horaires imposés par les arrêtés. Quelques mauvais réglages sur les programmateurs des arroseurs, ou leur orientation, ont été corrigés après les remarques des internautes affirme la mairie.