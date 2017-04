La Ville d'Orléans se met à l'éco-pâturage

La ville d'Orléans vient de louer une quinzaine de moutons pour entretenir une parcelle à Saint Marceau. C'est la première fois qu'elle pratique l'éco-pâturage mais elle a déjà d'autres projets et d'autres sites en vue.

Depuis ce week end, une quinzaine de moutons d'Ouessant ( race bretonne) broutent tranquillement dans le quartier Saint Marceau, à Orléans. Ces moutons ont été loués par la ville pour entretenir une parcelle de plus de 2 hectares. Il s'agit en fait d'un bassin de rétention des eaux, situé rue du Boyau, à la limite des communes de Saint Pryvé Saint Mesmin et d'Olivet. Là où la ville devait jusqu'à présent utiliser une tondeuse, il y aura désormais ces moutons et leur pratique naturelle. C'est une "démarche totalement écologique" assure Stéphanie Anton, l'adjointe au maire d'Orléans, chargée du développement durable.

" Ils tondent naturellement et favorisent la biodiversité", Stéphanie Anton, l'adjointe au développement durable

Stéphanie Anton, l'adjointe au maire d'Orléans, chargée de l'environnement

C'est l'association Moutonte, basée à Saint Pryvé Saint Mesmin, qui loue et surveille ces moutons. Un berger doit passer sur le site 3 fois par semaine. Les riverains de Saint Marceau ont également un numéro d'urgence pour prévenir au cas où ils constatent un problème sur le cheptel. Ces moutons d'Ouessant ( race du Finistère) sont réputés pour être robustes et gourmands. " Ils mangent de tout et sont toujours volontaires" explique la Présidente de Moutonte, Nathalie Fourage.

Nathalie Fourage est la Présidente de l'association qui loue les moutons à la ville d'Orléans

Pour la ville d'Orléans, c'est une première expérience d'éco-pâturage. Mais depuis plusieurs mois déjà, elle réfléchit à faire venir des moutons sur les bords de Loire, entre le Pont de l'Europe et le Pont George V. Ils seraient installés sur les quelques parcelles d'herbe, le long de la piste cyclable. Seulement, la ville n'a pas résolu tous les problèmes de sécurité. Il y a bien sûr la Loire et le risque d'inondations mais surtout la proximité de la route.

Des moutons bientôt sur les quais de Loire ?

La Mairie et son adjointe à l'environnement espèrent bien voir des moutons sur les quais de Loire d'ici la fin du mandat, en 2020.