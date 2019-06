La ville de Châtellerault rappelle qu'il est interdit de se baigner dans la Vienne

Châtellerault, France

Le gouvernement avertit depuis ce weekend la population, il faut se rafraîchir au maximum et s'hydrater face à l'arrivée de la canicule. Les baignades sont donc conseillées. Néanmoins par le passé plusieurs personnes ont eu l'idée de se baigner dans la Vienne.

La ville de Châtellerault rappelle aujourd'hui que ces baignades sont formellement interdites. En effet des risques subsistent dans ce cours d'eau. De nombreux sites se trouvent en aval de barrages. Il y a donc un risque de lâcher d'eau et de variation brutale du niveau.

De plus la baignade n'est pas surveillée et aucun contrôle de la qualité de l'eau n'est exercé le long de la Vienne.

D'autres points existent pour se rafraîchir

En revanche de nombreuses piscines sont ouvertes notamment à Châtellerault, Naintré et Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers. Le lac de la Foret ouvrira à la baignade d'ici le 9 juillet.

Une autre initiative dans la Vienne pourrait ravir les amateurs de baignade : Civray a rendu l'accès à ses piscines de Couhé et Odä gratuit pour les plus de 50 ans et ce jusqu'à jeudi (le pic de chaleur de la semaine).

De son côté la mairie de Niort a annoncé aujourd'hui étendre les horaires d'ouverture de ses piscines notamment le soir et le matin pour permettre aux usagers de venir s'y rafraîchir.