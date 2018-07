Navacelles, France

Depuis sa source dans le Parc national des Cévennes, et jusqu'à sa confluence avec la rivière Crenze, la Vis est labellisée "rivière en bon état". Un label qui garantit une eau exempte de pollution. On peut y voir des loutres ou des truites fario. Elle s'écoule au milieu d'un environnement général de grande qualité. La Vis naît près du col de l'Homme Mort dans le Gard et parcourt le territoire des Causses et Cévennes classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle traverse le cirque de Navacelles, classé Grand site de France. A l'aval, son cours est classé zone Natura 2000, on peut y voir l'aigle royal, ainsi que des vautours fauves et moines.

20 paramètres pour attribuer le label

Pour attribuer ce label "rivière en bon état", l’agence de l’eau prend en compte 20 paramètres qui caractérisent l'absence de pollution et la bonne santé de la faune et de la flore. De plus, ces rivières ne doivent pas être soumises à des prélèvements excessifs ou à des déformations physiques importantes (digues, seuils, berges rectifiées ou bétonnées…).

Cette labellisation est la reconnaissance d'efforts importants, efforts financiers notamment, de différentes collectivités, le syndicat mixte Ganges Vigan, le syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault, les départements de l'Hérault et du Gard ainsi que l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.